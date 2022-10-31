ВИДЕО: автомобиль доставки Domino's Pizza попал в ДТП в первый же рабочий день

Большой ажиотаж вызвало открытие в Латвии первой американской пиццерии Domino's Pizza в Пурвциемсе. Огромные очереди, бесплатные пиццы в "счастливые часы". И в первый же рабочий день автомобиль пиццерии попал в ДТП.

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Судя по видео очевидца, авария произошла на перекрестке улиц Деглава и Ницгалес, буквально в паре сотне метров от самого кафе. От удара в машине сработали подушки безопасности.

Как сообщалось, первая в Латвии пиццерия Domino's Pizza открылась я в одном из самых больших жилых районов Риги. Зона доставки кейтеринговой компании простирается до Тейки, Плявниеков и центра.

Domino's Pizza — американская сеть пиццерий, основанная в 1960 году. В настоящее время компания имеет 18 000 пиццерий в более чем 90 странах мира. Компания расширяется в основном за счет франчайзинга.