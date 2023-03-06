ВИДЕО: что творилось на дорогах Латвии из-за сильной метели

В субботу, 4 марта в Латвии бушевала метель. Движение по всей территории страны было затруднено, полиция зарегистрировала 159 аварий, в который пострадали 16 человек. Как свидетельствует видеоподборка, опубликованная на sadursme.lv, из-за снега и гололеда было не только много столкновений, но также ДТП, когда машины сносило с дороги.

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Как сообщалось, на этой неделе снег в Латвии в разных регионах ожидается каждый день, возможны сильные снегопады и метели, прогнозирует Global Forecast System. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

Delfi уже писал, что в субботу самые обильные осадки были в Видземе, в том числе в столице. Самый большой снежный покров был зафиксирован в стороне Алускне и Цесиса, свидетельствуют данные Центра среды, геологии и метеорологии.

После обильной метели в Калнциеме и центре Риги образовался слой снега толщиной 11 см, в Огре - до 21 см, в Сигулде - до 29 см, в Зосены - до 31 см, в Приекуле - до 39 см, в Алуксне - до 44 см.

Глубина снега около 30 см - в Мадоне и Дагде, а на метеорологической станции Даугавпилса - девять сантиметров снега. На северо-востоке Курземе также выпало много снега: в Стенде его глубина составила восемь сантиметров.

На наблюдательных станциях в Бауске, Мерсрагсе, Салдусе, Руцаве, Павилосте и Вентспилсе толщина снега составляет менее одного сантиметра.