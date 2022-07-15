ВИДЕО: Две женщины в пьяном виде пытаются прокатиться на одном электросамокате в Старой Риге

Ранним утром 10 июля сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах в Старой Риге двух женщин, которые пытались проехать на одном электросамокате и, как предполагалось, находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов объяснили женщинам причину, по которой приехала полиция.

Женщины признались, что употребляли алкогольные напитки, после чего хотели доехать до ресторана быстрого питания McDonald's. При этом обе женщины выражали возмущение, не понимали причины приезда полиции и считали, что нарушение правил езды на электросамокате не является поводом для задержания.

Принимая во внимание тот факт, что задержанные женщины находились явно в состоянии алкогольного опьянения, на место происшествия был вызван наряд Государственной полиции, которому и были переданы женщины для проведения дальнейших процессуальных действий.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что Закон о дорожном движении предусматривает запрет на управление электросамокатом, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 0,5 промилле. Кроме того, водителю электросамоката запрещается перевозить пассажира.