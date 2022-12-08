ВИДЕО: Грузовик перевернулся и расплющил легковушку, водитель выбрался
Foto: Sadursme.lv

7 декабря в 21:23 на круговом перекрёстке под Кекавой водитель грузовика, ехавший из Саласпилса, потерял управление. Машина перевернулась и упала на легковой автомобиль. К счастью, в легковой машине был только один человек, и ему удалось выбраться из придавленной машины своими силами, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Как рассказывают очевидцы, вечером было очень скользко. Легковой автомобиль слетел с дороги, а за ним сразу слетел грузовой и придавил легковушку прицепом. Как видно на видео, грузовик вез пиво в бутылках.

Придавленная машина полностью сплющилась, но то место, где было водительское кресло, пострадало меньше всего. Водителю удалось выбраться. Как он рассказал очевидцам, для этого ему пришлось выдавить стекло ножом, а в машине было тяжело шевелиться и дышать. Водителя доставили в больницу.

Спасатели отсоединили в пострадавших машинах клеммы аккумуляторов и освободили проезжую часть. Работы были завершены в 22:34.

Полиция начала административный процесс.

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