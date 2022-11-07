ВИДЕО. Хозяйка ехала в машине, заставляя рядом бежать собаку на поводке: PVD возбудила дело

29 октября Андрис заметил и заснял на ул. Ата в Риге привязанную к поводку собаку, которая бежала за сидящей в машине хозяйкой. Такое поведение хозяйки собаки неравнодушный житель счел неприемлемым, поэтому он распространил видео на латвийских новостных порталах. После этих публикаций Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) возбудила против владельца животного дело об административном нарушении.

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"Здравствуйте! 29.10.2022 около 14:45 в парке Гризинькалнс я заметил собаку, хозяйка которой сидела в ее машине и управляла машиной, держа собаку на поводке через открытое окно", — сообщил порталу Delfi Андрис.

"Собака изо всех сил старалась не отставать", — рассказал Андрис, который описывает животное как крупную, сильную бойцовскую собаку, "вероятно, питбуля". Кроме того, животное было без намордника.

Все это происходило прямо возле парка, где гуляют не только взрослые, но и дети, а также другие собаки.

"Насколько уместно такое поведение хозяина? Во-первых, под колеса ее машины могла попасть ее собственная собака или ее могла сбить другая машина. А что будет, если собака сорвется с поводка и убежит в парк, где гуляют дети и другие собаки?" — возмущается Андрис.

На видео видно, что Андрис пошел поговорить с хозяйкой пса. Он сделал ей выговор за недопустимое поведение и попросил взять на себя ответственность за животное. Правда, женщина в своем поведении ничего предосудительного не нашла.

Также в конце видеозаписи слышно, как Андрис угрожает отправить отснятый материал в Продовольственно-ветеринарную службу. Заявление было получено 7 ноября, однако нарушение было зарегистрировано в системе уже в пятницу, 4 ноября, сразу после того, как видео, присланное мужчиной, было опубликовано латвийскими новостными порталами.

В PVD пояснили, что на основании видео, опубликованного в СМИ, служба возбудила дело об административном правонарушении. По мнению представительницы ведомства Майриты Риекстини, видео свидетельствует о возможном невыполнении возложенного на владельца животного обязательства — не подвергать животного боли и страданиям, а также предотвращать возможность получения травм.

"Владелец животного выбрал своеобразный способ физических упражнений для животного", — говорит Риекстиня, добавляя, что при оценке жестокости по отношению к животному учитываются различные факторы, например, как долго собаку заставляли бежать, какова была скорость автомобиля, а также другие факторы.

Продовольственно-ветеринарная служба также напоминает жителям, что можно

анонимно подать жалобу на нарушение требований содержания животных, позвонив по телефону 67027402, а также отправив электронное письмо на адрес pasts@pvd.gov.lv.