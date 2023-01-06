Редакция портала Delfi получила от читателя видео, которое было снято 5 января у выхода из аэропорта "Рига". Таксист кампании Baltic Taxi отказался везти женщину до ближайшей автостоянки и заставил выйти из машины.

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И хотя автор видео пишет, что оно было снято "случайным прохожим", видно, что камера включилась еще до того, как женщина открыла дверь машины, а реакция таксиста была ожидаема.

"Выйдете из машины!" - требует таксист. Женщина отвечает, что хочет ехать именно на этой машине, на что водитель отвечает, что не хочет ее везти. Так как несостоявшаяся клиентка не желает покинуть машину, водитель "помогает" ей это сделать.

Женщина громко возмущается и грозится вызвать полицию. В этот момент к такси подходит человек с чемоданами, но "авторы съемки" тут же прогоняют его со словами "эта машина занята".

Поездка до ближайшей автостоянки - это несколько сотен метров. По деньгам - это пара евро. Понятно, почему водитель, который отстоял длинную очередь к терминалу, не в восторге от предложения. Кроме того, для клиентов автостоянки доступен бесплатный трансфер на микроавтобусе, который нужно заказать по телефону.

"То, что происходило на видео мы обговорили с партнером бренда Baltic Taxi и конкретным водителем. Он обратился с заявлением в полицию. Другие комментарии здесь излишни", — прокомментировал инцидент исполнительный директор Baltic Taxi Виктор Янкович.