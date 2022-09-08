В четверг, 8 сентября, в торговом центре Riga Plaza сработала автоматическая система тревоги, в связи с чем в торговом центре началась эвакуация людей.

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Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в 18.16, сообщила порталу Delfi старший инспектор отдела предупреждения и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте.

К моменту прибытия спасателей из торгового центра эвакуировали около 700 человек.

По наблюдениям портала Delfi, на месте работали четыре автомобиля VUGD, бригада скорой медицинской помощи, а также бригада аварийной службы.

Спасатели осмотрели торговый центр и в 18.31 завершили работу. Пожар не был выявлен.