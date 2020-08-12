ВИДЕО. Как Дорожная полиция ловила пьяных водителей

В минувшее воскресенье сотрудники Управления безопасности дорожного движения за короткий отрезок времени задержали в местечке Вецбебри (край Кокнесес) трех водителей без прав, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, при патрулировании района полицейские заметили недалеко от Кокнесе

Citroën C3, манера вождения водителя показалась инспекторам подозрительной. По просьбе полицейских водитель остановил машину, а затем попытался сбежать. Когда его задержали, оказалось, что у 26-летнего мужчины нет водительских прав, к тому же он нетрезв: в его организме констатировали 1,58 промилле. Ранее он попадал в поле зрения органов правопорядка а другие нарушения.

Продолжая патрулирование, сотрудники полиции заметили подозрительный Audi, который также было решено остановить. У 34-летнего водителя не оказалось прав, а в организме констатировали 2,39 промилле. Ранее он также попадался на различных правонарушениях.

Третье задержание провели на отрезке дороги Вецбебри — Озоли, где в организме 22-летнего мужчины, управлявшего Opel Vectra, констатировали 2,05 промилле. У водителя также не оказалось прав.

По всем эпизодам начаты уголовные процессы.