Аварию, которая произошла в понедельник, 12 апреля на перекрестке улиц Мелнсила и Капселю в Риге и в результате которой одна из машин перевернулась на крышу, запечатлели камеры видеонаблюдения. Видео с порталом DELFI поделился очевидец.

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На записи видно, как автомобиль Chrysler Voyager, выезжая с улицы Капселю, не остановился перед главной улицей (Мелнсила) и не пропустил ехавший по ней автомобиль Škoda Kodiaq. В результате удара Škoda перевернулась на крышу и врезалась в проезжавший мимо троллейбус.

Как порталу DELFI сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, на месте работали две бригады медиков. С места происшествия в больницу был доставлен один пострадавший, который получил травмы средней тяжести. Остальные от медицинского осмотра и помощи медиков отказались.

Временно было остановлено движение 5, 9, 12 и 25 троллейбусов, а также 4,21, 39, 46 и 56 автобусов. Около 13.30 движение было возобновлено.