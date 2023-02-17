13 февраля сотрудники Дорожной полиции засекли в Валмиерском крае автомобиль Audi, волитель которого существенно превысил допустимую скорость: вместо разрешенных на этом участке дороги 90 км/ч он разогнался до 169 км/ч.

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По данным Видземского регионального управления полиции, лихача (1991 г.р.), гнавшего в сторону Лимбажи, заметили на 17-м дороги Коцени — Лимбажи — Туя.

В отношении нарушителя начат административный процесс. За превышение максимальной скорости водитель оштрафован на 400 евро, кроме того, он на полгода лишен водительских прав.