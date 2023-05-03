ВИДЕО: "мерседесы" с номерными знаками LB специально блокируют движение

Читатель Delfi поделился видео, которое было снято 26 апреля на проспекте Зигфрида Мейровциа в Юрмале. На кадрах видно, как два "мерседеса" класса люкс с номерными знаками LB специально блокируют движение, не позволяя другим машинам проехать мимо них. Затем обе машины заворачивают на улицу Пуполу к резиденции предприятия Latvijas Balzams.

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Впереди едет внедорожник Mercedes-Maybach GLS600 стоимостью несколько сотен тысяч евро. Его тщательно "прикрывает" внедорожник Mercedes-Benz G500, который перестраивается из одной полосы в другую, чтобы едущие позади машины не могли подъехать поближе.

Оба "мерседеса" зарегистрированы на предприятие, в котором владелец Amber Latvijas balzams Юрий Шефлер и члены его семьи занимают руководящие должности, свидетельствует имеющаяся в распоряжении Delfi информация.

Вероятно, внедорожник G500 выполняет охранные функции. Впрочем, не стоит забывать, что штраф за агрессивное вождение составляет от 70 до 280 евро.

Как рассказал другой читатель, эту свиту из двух внедорожников часто можно увидеть Юрмале.