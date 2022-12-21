ВИДЕО: Молодой человек заправил в Пурвциемсе BMW и сбежал, не заплатив

В понедельник в Пурвциемсе некий водитель BMW залил полный бак и уехал, не заплатив. Однако работники заправки заподозрили что-то ещё тогда, когда к ним подъехала машина с номерными знаками, залепленными снегом, поэтому машину и нарушителя успели заснять на видео.

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Одна из работников АЗС почистила номера машины и стала снимать подозрительного водителя на телефон. И действительно, парень залил дизельного топлива на 50 евро и сел обратно в машину, а не пошёл на кассу платить.

Как видно на видео, водитель прятал лицо от видеосъемки и просил не прикасаться к его машине. Женщина попросила коллегу вызвать охрану и встала перед машиной, не давая ей уехать. Но стоило ей отойти чуть в сторону, как BMW резко рванулся с места и уехал.

Благодаря бдительности работников АЗС известно, что машина нарушителя - BMW 525tds, произведенных в конце девяностых, такие подержанные машины стоят от одной до двух тысяч евро. Если пробить номерной знак HV7813 по публичной базе CSDD, видно, что в среднем на этой машине проезжали 13 тысяч километров в год. За 50 евро парень залил 32 литра. Учитывая потребление топлива такими автомобилями (около 9 литров на 100 км), он может на украденном топливе проехать 400 км.