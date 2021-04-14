ВИДЕО: Мотоциклист без прав превысил скорость и пытался удрать от полиции
Foto: LETA

Поздно вечером 13 апреля в Алуксне некий 20-летний мотоциклист сильно превысил скорость и не подчинился требованиям полиции остановиться. Началась погоня.

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"Гонщинка" неоднократно уговаривали остановиться в громкоговоритель, однако он решил, что сумеет скрыться, петляя по улицам Алуксне.

В какой-то момент он не справился с управлением, упал и попытался убежать, кинувшись в парк, но был пойман.

Нарушителем оказался мужчина 2001 года рождения. В выдыхаемом им воздухе алкоголя констатировано не было, зато выяснилось, что у него нет водительских прав.

За отказ подчиняться полиции его ждет штраф от 240 до 400 единиц (от 1200 до 2000 евро), также начат административный процесс за превышение скорости и вождение без прав.

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