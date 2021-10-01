В пятницу, 24 сентября, в 23.15 сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили мужчину, который на памятнике Свободы поджег бумажную упаковку от сигарет. На место происшествия был отправлен ближайший патруль полиции, сообщили порталу Delfi стражи порядка.

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Мужчина медленно курил и поджег пачку от сигарет, положив ее на памятник. После того, как нарушитель увидел приближающихся стражей порядка, он выбросил сигарету и бросился бежать. Полицейские догнали его и отвели обратно к месту происшествия.

Нарушитель выразил свое недовольство происходящим: он грубил стражам порядка, а на вопрос о том, почему он поджег пачку от сигарет, мужчина не ответил.

В связи с явным неуважением к памятнику Свободы на мужчину был наложен штраф в размере 1000 евро. После разбирательства мужчине разрешили вернуться домой.

Однако примерно спустя два часа сотрудники полиции заметили того же человека у ресторана недалеко от памятника. Мужчина снова направился к монументу, но по дороге он решил остановиться у городской декорации “RĪGA”. Нарушитель пытался опрокинуть одну из букв, но у него это не вышло, однако, как только он пытался расшатать букву “Ī”, она упала ему на голову.

Стражи порядка задержали нарушителя, но констатировали, что у него кровоточит рана на голове. Было решено вызвать сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Мужчина был доставлен в больницу. По делу о случившемся начат административный процесс о мелком хулиганстве.