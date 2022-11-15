ВИДЕО. На Бауском шоссе у грузового автомобиля загорелось колесо
Foto: LETA

В минувший понедельник, 14 ноября, на Бауском шоссе, в волости Иецавас, неподалеку от населенного пункта Зорги у грузового автомобиля загорелось заднее колесо. Об этом сообщили очевидцы ЧП.

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Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в 15.28, уже в 16.08 пожар был ликвидирован.

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