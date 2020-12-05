В пятницу, 4 декабря, в Риге, на улице Бривибас водитель автомобиля BMW попал в аварию — без видимой на то причины он съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает портал Mixnews,

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ВИДЕО: на Бривибас водитель ехал зигзагами и врезался в дерево

В пятницу, 4 декабря, в Риге, на улице Бривибас водитель автомобиля BMW попал в аварию — без видимой на то причины он съехал с дороги и врезался в дерево.

Видео инцидента опубликовано на странице Sadursme.lv в Facebook. В комментариях к публикации представлено более длительное видео, на котором видно, что до столкновения машина виляла из стороны в сторону.

Пользователи предположили, что могло стать причиной такого поведения водителя — алкоголь, телефон или что-то еще.

Как сообщили в Госполиции, за минувшие сутки в ДТП пострадали 11 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист.

Было зарегистрировано 103 аварии, в 11 из которых пострадали люди, однако никто не погиб.

За сутки в Рижском регионе произошло 46 ДТП, в Земгале — 17, в Курземе — восемь, в Видземе — девять, а в Латгале — 23.

За минувшие 24 часа было задержано 11 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В Риге было задержано пятеро пьяных водителей, в Латгале — четыре, а в Земгале и Видземе — по одному.

В пятницу оформлено 459 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 153 протокола о превышении скорости.