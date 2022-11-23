ВИДЕО: на дорогу перед машиной неожиданно выскочил ребенок
Foto: Кадр из видео

Во вторник, 22 ноября на проспекте Лиела в Вентспилсе водителю пришлось резко нажать на педаль тормоза, так как на дорогу перед машиной неожиданно выскочил ребенок. Кадрами с видеорегистратора мужчина поделился в социальных сетях и призвал родителей еще раз поговорить с детьми о безопасности на дороге.

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На кадрах видно, что улица, по которой едет водитель, довольно пустая. Неожиданно на проезжую часть выбегает ребенок и быстро перебегает дорогу, не глядя по сторонам. К счастью, скорость была небольшой и водитель смог вовремя затормозить.

"Родители, говорите со своими детьми, учите правилам безопасности на дороге, как и где ее нужно переходить. Если бы за рулем был кто-то другой с плохой реакцией, то сегодня вечером вы бы уже не ужинали в кругу семьи", — написал мужчина.

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