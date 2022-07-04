ВИДЕО. На Лиепайском пляже гостил морж: специалисты призывают к нему не приближаться
Foto: Sputnik/Scanpix

Минувшей ночью на Лиепайском пляже компания отдыхающих, вернувшись на берег после купания, застала там моржа.
Молодые люди сфотографировали и сняли видео с моржом, которые затем они выложили в соцсетях.

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Как отмечает "Курземес вардс", Управление защиты окружающей среды получило информацию утром понедельника и сразу призвало жителей не приближаться при встрече с таким животным к нему ближе, чем на десять метров.

"Животное агрессивное! Наш призыв — пусть люди вообще к нему не подходят!" подчеркнула представитель управления Илзе Рейника.

Очевидцы рассказали, что были крайне удивлены встрече с таким редким в наших краях животным. Морж был спокоен и не проявлял агрессии. О встреченном госте молодежь сообщила по телефону 110, но в течение часа никто так и не приехал.

На замечание "Курземес вардс", что ради собственной безопасности, и чтобы не беспокоить животное, фотографировать и снимать так близко животное лучше не стоило, молодые люди отнеслись к этому с пониманием и сказали, что в будущем примут это к сведению.

"В нашем крае такие животные не живут, но есть сведения, что иногда моржи выползают на берег. Понятно, что животное путешествовало", — добавила Рейника.

В социальных сетях жители выразили удивление встрече с таким животным, а авторы записи, встретившие моржа, получили упреки в том, что они фотографировали и снимали животное.

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