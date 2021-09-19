ВИДЕО. На Лиепайском шоссе после столкновения с двумя грузовыми автомобилями погиб мотоциклист
Foto: Shutterstock

В субботу на Лиепайском шоссе после столкновения с двумя грузовыми автомобилями погиб мотоциклист, сообщили в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Авария произошла около 11.13 в Калвенской волости на 157-м км дороги Рига-Лиепая. По предварительной информации, вначале водитель мотоцикла "Kawasaki" столкнулся с грузовиком "Volvo FH" с цистерной, а затем еще с одним грузовиком "Volvo FH" с полуприцепом. Мотоциклист погиб на месте происшествия.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, пострадал в авариях еще 21 человек.

Задержано 18 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения

В целом за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 719 протоколов, в том числе 339 за превышение разрешенной скорости движения и три за агрессивное вождение.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

Source

LETA

Tags

Лиепая
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Снова в школу!
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса