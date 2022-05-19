В среду, 18 мая, на съезде с Островного моста в направлении ротационного круга на улице Мукусалас автоводитель на большой скорости пытался занять полосу движения, в результате чего сбил мотоциклистку.

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На видео запечатлено, что за рулем автомобиля был пожилой мужчина. После ДТП он сначала проверил повреждения своей машины и только потом подошел к сбитой женщине. Стоит отметить, что она ехала в сопровождении инструктора и своевременно заняла нужную полосу. В свою очередь, как видно на кадрах, автоводитель в последний момент решил резко повернуть и пересек сплошную линию.

ДТП произошло утром, а на женщине был желтый светоотражающий жилет, то есть не заметить ее было невозможно.

Мотоциклистка получила сотрясение мозга, перелом ребра и ушиб ноги, женщину госпитализировали.

Полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства случившегося.

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