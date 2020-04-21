ВИДЕО. На Румбуле по выходным массово собираются отдыхающие: полиция насчитала около 200 машин

Вечером 18 апреля во время патрулирования Румбулы сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) заметили на территории бывшего аэродрома около двух сотен машин. Стражи порядка решили убедиться, что все отдыхающие находятся в своих автомобилях, а не устраивают вечеринки, нарушая правила о соблюдении дистанции.

Многие компании, заметив приближении полицейских, возвращались в свои машины. Однако издалека стражи порядка не могли разглядеть, кто именно нарушал правила. Только в одном случае работники РМП застали компанию из трех человек, которые не сожалели о том, что нарушили запреты, а затем попалась компания из четырех человек. Один из нарушителей был не только пьян, но и продолжал распивать пиво в присутствии полиции.

В тот вечер за несоблюдение правил о социальном дистанцировании составлено семь протоколов. В одном случае нарушителя оштрафовали на 250 евро, кроме того, ему же выписали штраф на 140 евро за распитие алкоголя в публичном месте.

РМП напоминает, что к правилам о соблюдении социального дистанцирования нужно относиться со всей серьезностью, поскольку это помогает ограничить распространение Covid-19 на территории Латвии. Формально каждый водитель не нарушает правила, если несколько машин неоднократно приезжают в одно и то же место, но при этом все остаются в своих автомобилях.

"К сожалению, то, что констатировали на Румбуле, свидетельствует о том, что большая часть жителей открыто игнорирует ограничения и собирается вне машин. Впредь полиция будет в конце недели уделять особое внимание окрестностям Румбулы", — отметили в РМП.