ВИДЕО: Несовершеннолетний на BMW удирал от полиции и въехал в канаву

Повседневное патрулирование в нетрафарированной полицейской машине закончилось погоней и падением нарушителя в придорожную канаву, рассказала порталу Delfi представитель Госполиции Лина Кальке.

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Около 11:00 19 августа полиция получила информацию о подозрительной автомашине с иностранными номерами, которая остановилась на внутренней полосе Елгавского шоссе. Прибыв на место, полицейские заметили черный автомобиль BMW, в который женщина доливала топливо из канистры. За рулем находился молодой мужчина. Заметив полицейских, он выскочил из машины и стал поспешно закрывать багажник. Потом и водитель, и пассажирка вернулись к машине.

Один из полицейский подошел, чтобы выяснить, что случилось, но водитель BMW заблокировал двери и рванул с места. Полицейские начали погоню. Призывы остановиться в громкоговоритель нарушитель проигнорировал и свернул с Елгавского шоссе на старое Елгавское шоссе. Он игнорировал и дорожные знаки, и разрешенную скорость, и повторные призывы остановиться. На подмогу коллегам выехал еще один экипаж полиции.

Погоня закончилась тем, что машина нарушителя съехала в придорожную канаву. Полицейская машина съехала за ней, к счастью, никто не пострадал. Водитель BMW выскочил из машины и попытался убежать, но не пробежал и десяти шагов. После предупредительного выстрела в воздух полицейским удалось поймать его. Выяснилось, что водителю всего 17 лет, у него нет водительских прав и, возможно, он находится под действием наркотиков. У самого автомобиля оказались снятыми оригинальные номерные знаки и прицепленные иностранные — французский и немецкий. Машина была не зарегистрирована, техосмотр не проходился, полиса OCTA тоже не было.

За вождение автомобиля без прав и в состоянии наркотического опьянения нарушителя ждет уголовная ответственность, за превышение скорости, несоблюдение дорожных знаков и игнорирование требований остановиться — административная. Происхождение иностранных номерных знаков пока выясняется.