ВИДЕО: ночью в Зиепниеккалнсе столкнулись два Audi, оба водителя сбежали

В ночь на воскресенье в Зиепниеккалнсе, на ул. Калету столкнулись Audi A4 и Audi 80, после чего один из автомобилей врезался в дорожный знак и осветительный столб.

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После аварии оба водителя скрылись с места происшествия. По словам очевидца, у обоих Audi были сняты госномера. Не исключено, что водители могли сбежать, поскольку у них не было прав или же они находились в состоянии опьянения.

Полиция начала по этому делу административные процессы и расследует обстоятельства ДТП.

Свидетелей просят обращаться в полицию по телефонам: 67829238 или 110.