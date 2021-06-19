На пляже в Лиепене, неподалеку от Вентпилса очевидец зафиксировал на песке следы от загрязнения нефтью.

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Загрязнение он констатировал еще в понедельник, однако информацией о ЧП он поделился с порталом Delfi позже.

По наблюдениям очевидца, пляж загрязнен на протяжении пяти километров, начиная от Яунупе и заканчивая Лиепене.

О ЧП сообщено Государственной службе охраны окружающей среды.

В ведомстве порталу Delfi пояснили, что в течение недели получали много сообщений о загрязнении в районе Вентспилса. Оказалось, что пляж был загрязнен и на участке от Сталдзене.

К работам по ликвидации загрязения были привелчены специалисты самоуправления Таргале и Сталдзене.

Госслужба подагает, что нефтепродукты могли ппасть в воду с одного из судов в балтийском море.