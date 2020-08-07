Утром 7 августа в Риге, на К. Улманя гатве произошел конфликт между водителем VW с пассажирами и водителем Mercedes Benz.

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По свидетельствам очевидцев, разборки происходили перед перекрестком с ул. Лиелирбес. Как следует из видеозаписи, машины между собой не столкнулись, вероятно, водители просто не поделили дорогу.

На присланной очевидцем Дайнисом записи видно, как водитель VW Golf ухватил за шею мужчину, управлявшего Mercedes-Benz CL500, а пассажир MB пытается вызволить своего друга.

Когда снимавший видео очевидец вышел из машины и потребовал, чтобы мужчины прекратили драку, конфликт был исчерпан, и водители разошлись по своим машинам.

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