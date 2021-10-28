ВИДЕО: по факту провокации депутата Пуце на улице полиция начала проверку
Foto: Kadrs no video

Государственная полиция начала проверку относительно размещенного в социальных сетях видео, на котором незнакомец пытается спровоцировать депутата Юриса Пуце, обзывая его и нецензурно выражаясь.

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Порталу Delfi Пуце рассказал, что инцидент произошел пару недель назад. Он не обращался в правоохранительные органы, так как не чувствовал угрозы. В то же время политик добавил, что если полиция запросит информацию, он ее предоставит. "Если это касается только меня, то можно обойтись без полиции, если касается многих, то предоставлю всю информацию", - отметил Пуце.

По словам Пуце, у него создалось впечатление, что данный провокатор "больше хотел выговориться, чем действовать".

Как выяснил портал Delfi, видео было снято 14 октября. В этот же день провокатор аналогичным образом пытался следовать за министром финансов Янисом Рейерсом.

Министр обороны Артис Пабрикс осудил действия незнакомца. "Очень надеюсь, что его навестит полиция и популярно объяснит, как нужно себя вести", - написал он в Twitter.

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