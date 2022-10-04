1 октября инспекторы Видземского регионального управления Государственной полиции зафиксировали очень "торопливого" водителя BMW — при разрешенной скорости 90 км/час мужчина ехал со скоростью 170 км/час.

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Наблюдая за дорожным движением в Вайвесской волости Цесисского края на 31-м километре шоссе Валмиера — Цесис — Драбеши, полиция зафиксировала очень быстрый автомобиль BMW, который двигался в направлении из Валмиеры в Драбеши со скоростью 170 километров в час на участке, где разрешенная скорость движения составляет 90 километров в час. При проверке водителя автомобиля полиция установила, что за рулем BMW сидел молодой человек 2003 года рождения.

По закону, за превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 километров в час на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадрициклах, легковых и грузовых автомобилях, полная масса которых не превышает 7,5 тонн, налагается штраф в размере от 360 до 480 евро и шестимесячный запрет на вождение.

В конкретном случае водителю выписали штраф в 360 евро и на шесть месяцев отняли права на управление транспортным средством.

Госполиция призывает водителей транспортных средств помнить, что превышение разрешенной скорости движения и несоблюдение требований других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность и здоровье не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.