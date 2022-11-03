По сообщению пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 2 ноября инспекторы Дорожной полиции засекли в Валмиерском крае автомобиль Audi, водитель которого вместо разрешенных 90 км/ч ехал со скоростью 185 км/ч.

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Как отмечают в ВРУП, нарушителя заметили на 100-м км дороги Инчукалнс — Валмиера — граница Эстонии. С учетом возможной погрешности водитель 1987 г.р. превысил допустимую скорость почти в два раза.

В отношении лихача начат административный процесс и назначен штраф в размере 360 евро. Кроме того, ему на полгода запретили управлять транспортными средствами.