ВИДЕО: Подросток на родительском Mercedes убегает от полиции, у машины загорелся моторный отсек

В ночь на понедельник 16-летний подросток в Риге пытался убежать от полиции на автомобиле Mercedes своих родителей, достигнув скорости в 192 км/ч, сообщает Государственная полиция. Против подростка возбуждены три административных дела.
19 июня после двух ночи во время патрулирования полицейские заметили на Набережной 11 ноября автоводителя, который существенно превышал разрешенную скорость движения и ехал со скоростью 145 км/ч.
Заметив полицию, водитель увеличил скорость и начал убегать по Каменному мосту, его Mercedes достиг максимальной скорости в 192 км/ч. Таким образом, он превысил разрешенную скорость на 142 км/ч.
Спустя три минуты, когда водитель успел нарушить множество правил дорожного движения, он внезапно решил остановиться на одной из улочек Агенскалнса. Оперативно реагируя, полицейские в сотрудничестве с работниками батальона специальных заданий неподалеку задержали водителя, который хотел покинуть место происшествия. Оказалось, что машину водит 16-летний подросток, который без спроса родителей взял их машину. В машине находились ещё четыре пассажира. Водитель был трезвым.
Вскоре после того, как водитель бросил машину, у Mercedes начал дымиться моторный отсек, который вскоре загорелся открытым пламенем. На место прибыли работники Государственной пожарноспасательной службы, потушившие пожар. Никто не пострадал.
Против подростка возбуждены три административных дела - о превышении разрешенной скорости, езде без прав и пересечении перекрестка на красный сигнал светофора. Молодой человек должен будет явиться на рассмотрение дела вместе с родителями.
Полиция подчеркивает, что подобные действия являются откровенной безответственностью по отношению к собственной безопасности и безопасности окружающих.