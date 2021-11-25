ВИДЕО. Погоня за Porsche в Риге: на водителя заведено 9 процессов, полицейский госпитализирован

В минувшую среду сотрудники батальона Дорожной полиции Рижкого регионального управления полиции (РРУП) во время патрулирования Межапарка на нетрафарированной машине заметили Porsche, водитель которого на 39 км/ч превысил допустимую скорость. Также водитель проигнорировал неоднократные просьбы полиции остановиться и попытался скрыться. Итог погони — восемь административных и один уголовный процесс.

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Как сообщили в пресс-центре РРУП, нарушителя засекли около 15.00. Вместо разрешенных 50 км/ч он ехал со скоростью 89 км/ч. Полицейские подъехали к нарушителю ближе и потребовали остановить машину, однако водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

Нарушитель игнорировал неоднократные требования стражей порядка, которым пришлось устроить погоню за лихачом, параллельно сообщив о ситуации коллегам. Остановить машину удалось лишь на 2-й Чиекуркалнской линии, однако водитель и пассажир, оставив Porsche, бросились наутек. При этом пассажир умудрился дверью машины повредить автомобиль полиции. Во время задержания один из полицейских получил травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работники Госполиции установили, что водитель (1991 гр.) ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка. При проверке в его организме констатировали 1, 19 промилле алкоголя. Также у него не оказалось водительских прав.

На задержанного составлено восемь административных протоколов: за превышение скорости, за неподчинение законным требованиям представителей органов правопорядка, за неоднократный отказ остановить автомобиль по требованию полиции, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за проезд под знак "въезд воспрещен", за агрессивнове вождение, за необоснованную езду по встречной полосе, за отсутствие у автомобиля должной регистрации и отсутствие у машины сзади госномера.

Уголовный процесс начат по факту управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

Против несовершеннолетнего пассажира также начат процесс за неподчинение сотрудникам Госполиции.