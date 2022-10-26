Сотрудники Отдела криминальной полиции Талсинского участка Курземского регионального управления Госполиции ликвидировали рассадник каннабиса, сообщили порталу Delfi в полиции.

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В сентябре этого года в Госполицию поступила анонимная информация о том, что житель Дундагской волости занимается выращиванием марихуаны.

Сотрудники Отдела криминальной полиции Талсинского участка провели оперативные мероприятия. 12 сентября в Дундагской волости Талсинского края был проведен обыск на земельном участке мужчины, где в двух теплицах было обнаружено 18 саженцев каннабиса.

Стражи порядка задержали мужчину, который признал свою вину в совершении преступления. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

Результаты экспертиз показывают, что в целом из незаконного оборота изъято большое количество наркотических веществ — более 13 килограммов марихуаны.

Небольшое количество наркотических веществ также было обнаружено в частном доме на участке.

Полиция продолжает работу в рамках начатого уголовного процесса. Согласно Уголовному закону, самовольный посев или выращивание растений, содержащих наркотические вещества, наказывается лишением свободы на срок до двух лет, либо кратковременным лишением свободы, либо надзором пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.

В свою очередь, за незаконное хранение наркотических веществ в крупном объеме грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет, с конфискацией имущества или без таковой, и с пробационным надзором на срок до трех лет.