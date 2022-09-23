ВИДЕО. Полицейские спасли прыгнувшего в Даугаву с Каменного моста мужчину

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РМП), днем 22 сентября сотрудники Управления по гражданской обороне и безопасности на воде РМП получили сигнал о том, что в Даугаву с Каменного моста прыгнул мужчина.

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Полицейского незамедлительно направились к месту происшествия на лодке и вскоре заметили в воде мужчину. Реагируя на ситуацию, незнакомца затащили в лодку и доставили на берег, где передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. В итоге, мужчину пришлось госпитализировать.