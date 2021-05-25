В понедельник после обеда, 24 мая инспекторы роты по контролю за движением Видземского регионального управления Государственной полиции в ходе выполнения служебных обязанностей зафиксировали очень быстрого водителя автомобиля VW Touran. Вместо разрешенных 90 км/ч он мчался со скоростью 160 км/ч.

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Нарушитель был остановлен на дороге Валмиера-Руйиена- граница Эстонии в 17.15. В ходе проверки выяснилось, что он пьян - в выдохе мужчины было констатировано 2,55 промилле.

Полиция начала два административных процесса - за превышение разрешенной скорости более, чем на 60 км/ч и за управление транспортным средством в алкогольном опьянении.