Вечером 19 января сотрудники Саласпилсской муниципальной полиции получили вызов в один из домов в Саласпилсе. На месте ЧП они задержали пьяного вооруженного мужчину. Апо данному факту был начат уголовный процесс, теперь делом занимается Госполиция.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечают в Саласпилсской краевой муниципальной полиции, заявители обратились за помощью органов правопорядка, поскольку домой вернулся муж, которому полицейские наложили запрет приближаться к семье и жилищу. В тот вечер он был пьян и поднял руку на бывшую супругу, поэтому из-за опасений за свои жизнь и здоровье семья решила вызвать полицию.

Когда полицейские вошли в дом, мужчина извлек оружие, перезарядил его и направил в сторону инспекторов. В ответ на это полицейские направили табельное оружие в сторону хулигана и предприняли все меры, чтобы оградить окружающих и себя от трагедии.

Полицейским удалось отговорить мужчину от необдуманного шага и спустя пару минут на него надели наручники. На место происшествия прибыли медики, оказавшие помощь пострадавшей женщине. По делу начат уголовный процесс.