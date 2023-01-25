Вечером 19 января сотрудники Саласпилсской муниципальной полиции получили вызов в один из домов в Саласпилсе. На месте ЧП они задержали пьяного вооруженного мужчину. Апо данному факту был начат уголовный процесс, теперь делом занимается Госполиция.

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Как отмечают в Саласпилсской краевой муниципальной полиции, заявители обратились за помощью органов правопорядка, поскольку домой вернулся муж, которому полицейские наложили запрет приближаться к семье и жилищу. В тот вечер он был пьян и поднял руку на бывшую супругу, поэтому из-за опасений за свои жизнь и здоровье семья решила вызвать полицию.

Когда полицейские вошли в дом, мужчина извлек оружие, перезарядил его и направил в сторону инспекторов. В ответ на это полицейские направили табельное оружие в сторону хулигана и предприняли все меры, чтобы оградить окружающих и себя от трагедии.

Полицейским удалось отговорить мужчину от необдуманного шага и спустя пару минут на него надели наручники. На место происшествия прибыли медики, оказавшие помощь пострадавшей женщине. По делу начат уголовный процесс.

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