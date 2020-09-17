Уже в первые дни работы дрон, приобретенный полицией для наблюдения за дорожным движением, доказал свою полезность — за один час 16 сентября было зафиксировано шесть случаев агрессивного вождения.

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Цель введения беспилотников — улучшить общую культуру езды. Акцент сделан именно на агрессивном вождении — например, объезде колонны автомашин, неоправданной смене полосы, игнорировании знаков и ь.п.

"Это одно из технических средств, расширяющих возможности полиции контролировать и улучшить движение — с его помощью можно контролировать движение и в тех местах, где у экипажа полиции будет плохой обзор. Сейчас для наблюдения за движением используется один дрон, чтобы сначала понять все его возможности", — рассказал начальник Главного управления порядка Государственной полиции Нормундс Крапсис.

Дрон пилотирует работник полиции, который получил специальную лицензию. Как только он видит нарушение, о нем сообщается ближайшему экипажу полиции, который останавливает нарушителя. Материал, отснятый дроном, служит доказательством нарушения.

Как ранее сообщалось, Государственная полиция для контроля за движением на дорогах начала использовать дрон. Полиция разрешение использовать дрон получила недавно, но технология уже дала первые результаты.

Как рассказал в эфире LTV начальник Главного управления порядка Государственной полиции Нормундс Крапсис, число погибших и пострадавших в ДТП существенно не уменьшается. Крапсис считает, что делается недостаточно для того, чтобы участники движения соблюдали правила. По его мнению, 100 стационарных и 14 передвижных фоторадаров недостаточно, необходимо и дальше развивать технологии контроля движения.

Крапсис указал, что для сокращения числа ДТП нужно увеличить мощность полиции — если полицию не видно, то люди нарушают правила. Чаще всего это использование телефонов за рулем, смена полосы движения без необходимости, пренебрежение поворотниками. На этой неделе во всем Европейском союзе пройдет акция "Дни безопасности Roadpol", в рамках которой полиция будет усилено следить за безопасностью движения.

Беспилотный летательный аппарат был приобретен на средства Латвийского бюро страхователей транспортных средств. Расходы — в том числе обучение персонала и получение лицензий — составили 6000 евро. Ранее Госконтроль упрекал полицию в том, что ведомство закупило дорогостоящую технику и не использует ее.