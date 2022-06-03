Государственная полиция задержала лихача за дачу взятки сотруднику полиции, сообщили агентству LETA стражи порядка.

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Во вторник, 31 мая, на 26-м километре Даугавпилсского шоссе полиция заметила автомобиль Mercedes Benz, который вместо разрешенной скорости в 90 километров в час, ехал со скоростью 134 километра в час.

После указания от полицейских водитель остановил транспортное средство. Один из стражей порядка решил выяснить причины спешки, однако водитель 1962 года рождения отрицал, что ехал на такой большой скорости. Тем не менее после приглашения полицейских посмотреть запись зафиксированного нарушения скоростного режима с камеры видеонаблюдения, мужчина признал свою вину.

В свою очередь, когда сотрудник полиции предоставил водителю подтверждение о том, что решение по делу об административном правонарушении отправлено на адрес электронной почты мужчины, он вынул из кармана банкноту в 20 евро и положил под лист.

Полицейский указал, что за взяточничество грозит уголовная ответственность. Он проинформировал о случившемся свое руководство и доставил водителя в Огрский участок полиции.

Водителю выписан штраф в размере 80 евро за нарушение скоростного режима, а в связи со взяточничеством начат уголовный процесс.

Уголовный закон за взяточничество предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, общественных работ или штрафа.