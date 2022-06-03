Государственная полиция задержала лихача за дачу взятки сотруднику полиции, сообщили агентству LETA стражи порядка.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во вторник, 31 мая, на 26-м километре Даугавпилсского шоссе полиция заметила автомобиль Mercedes Benz, который вместо разрешенной скорости в 90 километров в час, ехал со скоростью 134 километра в час.

После указания от полицейских водитель остановил транспортное средство. Один из стражей порядка решил выяснить причины спешки, однако водитель 1962 года рождения отрицал, что ехал на такой большой скорости. Тем не менее после приглашения полицейских посмотреть запись зафиксированного нарушения скоростного режима с камеры видеонаблюдения, мужчина признал свою вину.

В свою очередь, когда сотрудник полиции предоставил водителю подтверждение о том, что решение по делу об административном правонарушении отправлено на адрес электронной почты мужчины, он вынул из кармана банкноту в 20 евро и положил под лист.

Полицейский указал, что за взяточничество грозит уголовная ответственность. Он проинформировал о случившемся свое руководство и доставил водителя в Огрский участок полиции.

Водителю выписан штраф в размере 80 евро за нарушение скоростного режима, а в связи со взяточничеством начат уголовный процесс.

Уголовный закон за взяточничество предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, общественных работ или штрафа.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата