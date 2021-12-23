На этой неделе полиция в Риге остановила едущий по встречной полосе автомобиль и нашла в нем наркотики, сообщили в Госполиции.

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Во вторник, 21 декабря, сотрудники кинологического отдела ехали по улице Миера и заметили автомобиль марки Mazda, который ехал по встречной полосе. Стражи порядка решили остановить транспортное средство.

Мужчина за рулем автомобиля не мог показать свои водительские права. Полицейские выяснили, что он лишен водительских прав, а также у не было действующего обязательного страхования.

Подозрения вызвал сидевший на соседнем от водителя кресле мужчина — он был пуглив и хотел покинуть машину. Один из кинологов заметил, что у пассажира имеется похожий на оружие предмет.

Учитывая, что в автомобиле был ощутим, возможно, запах наркотиков, а пассажир и водитель вели себя подозрительно, кинолог вместе со служебной собакой по имени Нарко решил осмотреть транспортное средство. Во время осмотра собака нашла полиэтиленовый пакет под пассажирским сиденьем — в пакете находилось неизвестное порошковое вещество и шприц.

Полиция доставила водителя в отделение для проведения экспертизы на наркотическое опьянение. Далее водителя 1981 года рождения и пассажира 1971 года рождения доставили в полицейский участок Браса для дальнейших процессуальных действий.

В ходе экспертизы выяснилось, что кинолог с собакой Нарко нашли 14,6 грамма метамфетамина.

22 декабря был проведен обыск в транспортном средстве и обнаружены еще, возможно, наркотические вещества. Ведется экспертиза, чтобы выяснить происхождение веществ.

Начато два уголовных и два административных процессов.