ВИДЕО. Полиция в Яунмарупе изъяла марихуану на полмиллиона евро

В ходе расследования уголовного дела, связанного с контрабандой наркотиков, Государственная полиция обнаружила в Яунмарупе 51 килограмм марихуаны. Общая стоимость находки оценивается в 500 тысяч евро, сообщили порталу Delfi в полиции.

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В связи с оборотом наркотических веществ задержан гражданин Латвии, к которому применена мера пресечения — содержание под стражей.

По информации, полученной в ходе расследования, эти наркотические вещества, скорее всего, были ввезены из Южной Европы и предназначались для продажи в странах Балтии.

Полиция получила информацию о контрабанде наркотиков из зарубежных стран, а именно — о ввозе марихуаны на территорию Латвии грузовиками.

Правоохранители получили информацию и о человеке, который мог быть причастен к этому преступлению.

13 сентября этого года сотрудники полиции задержали в Риге мужчину 1976 года рождения, который, вероятно, связан с преступной группировкой из зарубежных стран, скорее всего, из Испании, за незаконный оборот наркотических веществ.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, мужчина долгое время занимался нелегальной торговлей наркотиками. В полиции отмечают, что ранее этот мужчина уже был судим.

В тот же день полиция в Яунмарупе провела обыск в подвале частного дома, владельцем которого является задержанный, и обнаружила там около 51 кг марихуаны, которая была расфасована по одному килограмму.

Как сообщает полиция, вероятнее всего, эта марихуана была завезена из Испании и предназначалась для продажи в странах Балтии.

Полиция также конфисковала автомобиль Maserati стоимостью около 50 000 евро. Правоохранители предполагают, что машина была куплена на преступно нажитые средства.

Полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона — за хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ и незаконную реализацию, если преступление совершено группой лиц. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и с последующим пробационным надзором на срок до трех лет.