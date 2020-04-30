В конце прошлой недели сотрудники Рижского регионального управления полиции во время контроля за дорожным движением остановили водителя, который ехал по шоссе Рига — Даугавпилс со скоростью, превышающую допустимую на 108 км/ч.

Как отметили в полиции, шофер разогнался на BMW до 198 км/ч на участке, где допустимая скорость составляет 90 км/ч. Водитель не отреагировал на первое предупреждение полиции остановиться, однако затем, осознав, что допустил нарушение, все-таки подчинился требованиям "дорожников".

При проверке оказалось, что за рулем находился мужчина 1995 г.р., у которого нет водительских прав, т. к. в течение последнего года он уже попадал в поле зрения органов правопорядка за бегство от полиции.

На лихача составили протоколы об административных нарушениях.