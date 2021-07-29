ВИДЕО: Полиция задержала подростков, разрисовывавших здание на Бривибас Гатве

Полиция задержала двух несовершеннолетних вандалов, которые из баллончика разрисовывали фасады зданий, сообщает Рижская муниципальная полиция.

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Ночью 23 июля, в 00:13, работники муниципальной полиции отправились на улицу Бривибас Гатве, где местный житель заметил двух подростков, рисовавших на фасаде здания. Когда полицейские прибыли на место, подростков там не обнаружилось.

Однако полицейские обследовали окрестности и нашли подходящих под описание молодых людей 16 и 15 лет. У одного из них при виде полицейских выпали из рук два баллончика с краской-аэрозолем.

На вопрос о том, были ли они только что на улице Бривибас Гатве, они ответили утвердительно, но сначала отрицали, что рисовали на стенах. Полицейские связались с дежурным, чтобы он попросил вызвавшего полицию прийти и опознать вандалов, но он отказался. После недолгих переговоров младший задержанный признался, что написал на одном из фасадов буквы RD, а второй свою вину признать отказался.

Младшему задержанному напомнили, что находиться после 22:00 на улице без родителей можно только с 16 лет. Оба подростка были доставлены домой, а их ответственность за рисование на стенах оценит Госполиция.