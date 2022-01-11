В воскресенье, 9 января сотрудники Государственной полиции зафиксировали в Кокнесе автомобиль Audi, который передвигался со скоростью 116 км/ч. На требование остановиться водитель отреагировал бегством, но в итоге был задержан в Екабпилсском крае. В отношении нарушителя начато 11 административных процессов, а сумма штрафов составляет 3550 евро.

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Водитель вдвое превысил скоростью на участке, где разрешено ехать 50 км/ч. Пытаясь скрыться от полиции, водитель поставил под угрозу безопасность других участников дорожного движения. В некоторых местах он мчался со скоростью 191 км/ч, а железнодорожный переезд проехал на запрещающий сигнал. Когда автомобиль удалось остановить, мужчина выскочил и попытался убежать.

В ходе проверки выяснилось, что в отношении водителя 1986 г.р. действует запрет садиться за руль, кроме того, он управлял автомобилем в состоянии опьянения 1,23 промилле. Также возникли подозрения, что мужчина находится под действием наркотических или психотропных веществ. Назначены экспертизы.

За неподчинение требованиям полиции остановиться наложен штраф 2000 евро и изъяты права на пять лет. За несоблюдение дорожных знаков, агрессивную езду и ряд других нарушений - выписан штраф 1550 евро.

Ранее данный мужчина уже попадал в поле зрения полиции за разного рода нарушения на дороге. Один из последних случаев произошел 1 января в волости Серенес, Айзкраукльский край. Мужчина управлял автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения 0,51 промилле. Начат уголовный процесс.