В воскресенье после полуночи внимание дорожных полицейских привлек фургон Iveco. Водитель очень неуверенно управлял автомобилем, из-за чего возникли подозрения о том, что он нетрезв.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Водитель не подчинился требованию стражей порядка остановить транспортное средство и стал убегать по городским улицам, в том числе через дворы. Потом он бросил машину и попытался скрыться в подъезде многоквартирного дома.

Полицейские все же задержали нарушителя. Оказалось, что у 23-летнего мужчины нет водительских прав. Кроме того, тест на алкоголь показал в выдохе задержанного 1,8 промилле. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные нарушения.

За управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения начат уголовный процесс. Также на мужчину составлен административный протокол за неподчинение требованиям должностного лица остановить транспортное средство, а также за ДТП — убегая, мужчина повредил несколько припаркованных транспортных средств.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form