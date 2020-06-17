В воскресенье после полуночи внимание дорожных полицейских привлек фургон Iveco. Водитель очень неуверенно управлял автомобилем, из-за чего возникли подозрения о том, что он нетрезв.

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Водитель не подчинился требованию стражей порядка остановить транспортное средство и стал убегать по городским улицам, в том числе через дворы. Потом он бросил машину и попытался скрыться в подъезде многоквартирного дома.

Полицейские все же задержали нарушителя. Оказалось, что у 23-летнего мужчины нет водительских прав. Кроме того, тест на алкоголь показал в выдохе задержанного 1,8 промилле. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные нарушения.

За управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения начат уголовный процесс. Также на мужчину составлен административный протокол за неподчинение требованиям должностного лица остановить транспортное средство, а также за ДТП — убегая, мужчина повредил несколько припаркованных транспортных средств.