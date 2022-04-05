В ночь на 4 апреля в Цесисском крае был остановлен водитель BMW, допустивший сразу несколько серьезных нарушений. В частности, пытаясь скрыться от полиции, он увеличил скорость до 176 км/ч, кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

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Лихача, нарушавшего скоростной режим, засекли на дороге Рига — Сигулда — граница Эстонии (волость Лигатнес) в ночь на понедельник. Водитель проигнорировал требование полиции остановиться и попытался скрыться, разогнавшись до 178 км/ч. Поже он въехал в населенный пункт, где продолжал движение на скорости 151 км/ч.

Когда нарушителя удалось остановить, то выяснилось, что в его организме 0,33 промилле алкоголя, а за руль он сел без прав. По данным фактам были начаты административные и уголовный процессы.

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