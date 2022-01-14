Сотрудники Рижской муниципальной полиции на этой неделе спасли мужчину, который умудрился заснуть на льду Даугавы, сообщает LETA.

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Утром 11 января в 8.34 в муниципальную полицию поступил вызов на улицу Мукусалас, где прохожий заметил мужчину, лежащего на льду Даугавы.

Полиция прибыла в указанное место и обнаружила мужчину, который был в сознании. В ходе разговора мужчина с трудом объяснил, что находился на льду около четырех часов. Однако в полиции так и не выяснили причину, по которой мужчина попал в такую ​​ситуацию.

Полиция сообщила, что мужчина "буквально вмерз в лед", поэтому его поместили на спасательную доску.

Когда мужчину доставили на берег, полицейские указали, что необходимо немедленно снять мокрую куртку. Не подозревая о серьезности ситуации, мужчина неоднократно ругался со своими спасателями настаивая на том, чтобы куртка должна остаться на нем. Он также несколько раз снимал с себя одеяло, но полиции удалось его переубедить.

Тем временем правоохранители уже вызвали на место медиков. Было принято немедленное решение доставить его в больницу.

В полиции напоминают, что на лед разрешено всего в нескольких местах. В то же время полиция предупреждает, что во время сильных порывов ветра на улице во многих местах поднялся уровень воды, что затрудняет доступ ко льду даже в разрешенных местах.