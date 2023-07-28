Сотрудники Госполиции при содействии коллег из Эстонии, Службы госдоходов (VID) и Управления по предотвращению и борьбе с наркотиками (KNAB) провели обыски в окрестностях Риги и задержали группу, в которую входили четыре наркодилера. По данным полиции, группировка длительное время занималась реализацией наркотиков в другие страны Европы, включая Скандинавию, а затем отмывала полученные нелегальным путем средства.

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Всего полиция нашла и изъяла около 23 килограммов вещества, содержащего метамфетамина, бочку с метамфетаминовым маслом, а также марихуану. В рамках расследования наложен арест на имущество подозреваемых, оцененное более, чем в полмиллиона евро.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, осенью 2022 года Управление по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями начало уголовный процесс сразу по нескольким статьям Уголовного закона Латвии, касающимся незаконного оборота, хранения, перемещения и реализации наркотиков и психотропных веществ, а также за легализацию средств, полученных преступным путем.

3 июля латвийский спецназ Omega при поддержке эстонских коллег, работников VID и KNAB в ходе обысков, проведенных в Рижском регионе, задержали мужчин 1980, 1982 и 1985 г.р., а также женщину 1980 г.р.. Один из задержанных ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Всего в рамках расследования полиция провела 16 санкционированных обысков.

Стоит отметить, что в конце июня эстонские полицейские обнаружили в Эстонии тайник, в котором данные лица прятали наркотические вещества. Всего тогда была изъята 21 упаковка белого порошкообразного вещества (23,331 кг), содержащего метамфетамин, бочка с метамфетаминовым маслом и пять граммов марихуаны. Полиция конфисковала и 60 бутылок алкоголя с белорусским акцизными марками.

В пресс-центре Госполиции сообщили также, что стражи порядка изъяли 110 000 евро, вероятно, полученных незаконным путем, шесть автомобилей, пять из которых класса люкс, ювелирные украшения и эксклюзивные часы, включая Rolex. Кроме того, полиция изъяла технические средства, предусмотренные, в частности, для оказания противодействия в случае активности правоохранительных органов.

Известно, что на данный момент наложен арест на имущество подозреваемых, которое оценивается более, чем в 500 000 евро.

Один из задержанных — гражданин Литвы 1980 г.р. — подозревается в незаконном обороте, хранении, реализации и перемещении наркотических и психотропных веществ. Следствие по делу продолжается.