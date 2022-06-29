В минувшие выходные в рамках OneLife Rally в Латвию прибыли автомобили класса люкс, при этом не все водители соблюдали установленный скоростной режим. Всего за превышение скорости были остановлены шесть таких водителей, самым "торопливым" из которых оказался водитель BMW.

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Первый нарушитель был зафиксирован 25 июня около часа ночи — автомобиль BMW с регистрационными номерами Словении мчался по Южному мосту со стороны Яня Чаксте гатве в сторону улицы Лубанас, превысив допустимую скорость на более, чем 110 километров в час — водитель ехал 190 километров в час там, где разрешено 70 километров в час. Нарушитель получил штраф 680 евро, также у него изъяты водительские права на год.

На следующий день, 26 июня в Риге на Южном мосту был зафиксирован Lamborgini с немецкими номерами, который гнал со скоростью 157 километров в час, вместо разрешенных 70 километров в час. Водитель "заработал" штраф 540 евро, а также лишен прав на год.

В этот же день около 12 часов дня сотрудники Баусского участка полиции, выполняя обязанности по обеспечению общественного порядка, констатировали сразу несколько водителей, которые превысили скорость. Самым шустрым среди них оказался водитель Ferrari Portofino F164 из Нидерландов, который на шоссе разогнался до 197 километров в час, вместо положенных 90 километров в час. По факту начат административный процесс, водитель оштрафован на 360 евро и лишен водительских прав на 6 месяцев.

На 65-м километре того же шоссе был зафиксирован еще один лихач - Maserati GranTurismo из Швейцарии ехал со скоростью 132 километра в час, вместо положенных 90 километров в час, за что был наказан на 80 евро.

В свою очередь, на 79-м километре этого же шоссе были остановлены две Lamborghini Huracán - одна из которых разогналсь до 153 километров в час, а вторая - до 147 километров в час. Водители получили штрафы по 240 евро каждый, а также запрет садиться за руль автомобиля на три месяца.