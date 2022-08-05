Установлена личность американского военнослужащего, погибшего в Клайпеде при падении с разводного моста в реку вместе с автомобилем. По данным издания Stars and Stripes, речь идет о 30-летнем сержанте из Техаса — Роберте Магаллансе.

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В Литве американец находился в командировке. Во время инцидента он был в штатском и управлял автомобилем, арендованным в Латвии. Также известно, что он успел забронировать в Клайпеде отель для ночлега.

Водолазам удалось извлечь тело погибшего военнослужащего из реки. Ведется тщательное расследование причины и обстоятельств его гибели.

Ранее уже сообщалось, что в конце июля в Клайпеде погиб американский военный. В момент аварии мост был поднят, а шлагбаум опущен.

Как сообщили в управлении полиции, около 00 часов 45 минут на улице Пилес автомобиль VW Taigo съехал с разводного моста и упал в реку, в аварии погиб 30-летний водитель.