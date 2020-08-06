ВИДЕО. В центре обокрали кафе, вора поймали через несколько часов в Вецриге

В ночь на 1 августа сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) обратились в Госполицию и передали информацию о краже, совершенной в одном из кафе в Вецриге.

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Поскольку в кафе установлены камеры видеонаблюдения, было зафиксировано, как злоумышленник перепрыгивает через стойку и забирает из кассы деньги. Записи передали в распоряжение Госполиции и Центру видеонаблюдения. Спустя пять часов городские камеры зафиксировали человека, чьи приметы совпадали с приметами разыскиваемого.

Информацию передали РМП, и вскоре мужчину задержали на ул. Аудею. Подозреваемый упорно отрицал свою причастность к краже, однако признал свою вину после того, как ему предъявили видеозапись из кафе.

При проверке личных данных оказалось, что мужчина за неделю до совершения преступления уже попадался на преступлении: в тот раз его поймали на краже принадлежностей для рыбалки из магазина на ул. А. Калниня.

