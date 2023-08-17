В четверг, 17 августа, в Риге на улице Кришьяня Валдемара на проезжую часть из катафалка выпал гроб и с него слетела крышка, сообщается на странице Sadursme.lv в социальной сети Facebook.

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В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что вызова в связи со случившимся не поступало. В Рижской муниципальной полиции такой вызов также не был зарегистрирован.

Судя по кадрам, случай произошел возле перекрестка бульвара Калпака и улицы Кр. Валдемара.

После того, как гроб выпал из катафалка, сотрудники похоронного бюро тут же побежали к гробу, чтобы накрыть его крышкой.