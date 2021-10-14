В начале этой недели сотрудники Госполиции при патрулировании улиц столицы получили информацию о водителе, поведение которого показалось странным другим участникам движения. Около 21.30 автомобиль Mercedes Benz, о котором сообщили бдительные граждане, засекли на бульваре Райниса, а спустя несколько минут его удалось остановить на пересечении улицы 13 Января и Набережной 11 Ноября.

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Во время разговора с полицейскими водитель вел себя странно, его речь и движения свидетельствовали о том, что он может находиться в состоянии опьянения. При проверке в организме 24-летнего водителя алкоголь не констатировали. Однако в машине находился пассажир, поведение которого также указывало на то, что и он может быть пьян. В итоге, обоих мужчин доставили на экспертизу.

Прибывший на место ЧП кинолог со служебной собакой Нарко обыскали машину и в найденной за задним сидением сумке обнаружили таблетки и пакетик с неизвестным веществом. По делу начаты административные процессы. Также экспертиза должна установить точное количество наркотических веществ.

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rus.DELFI.lv

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